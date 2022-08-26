2022/08/26 | 16:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xIzxwJ6jS8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طرق الوقاية من خطر اشعة الشمس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طرق الوقاية من خطر اشعة الشمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).