الصحة العالمية: انعدام الأمن الغذائي ينذر بمجاعة في القرن الأفريقي

2022/08/26 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت منظمة الصحة العالمية، من تعرض ملايين الأشخاص في منطقة القرن الأفريقي الكبرى لخطر المجاعة حيث تواجه بلدان المنطقة انعداما للأمن الغذائي لم تشهده منذ عقود.وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة بجنيف، إلى أن "هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة وأنها أطلقت بالفعل أكثر من 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، لافتة إلى أن مبلغ 123.7 مليون دولار الذي تناشد للحصول عليه سيستخدم لمنع تفشي الأمراض ومكافحتها وعلاج سوء التغذية وتوفير الخدمات الصحية والأدوية الأساسية".المنظمة الدولية ذكرت أن "أكثر من 60 مليون شخص في المنطقة يواجهون انعدام الأمن الغذائي من المرحلة الثانية وفق التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي التى تعنى أنهم يأكلون الحد الأدنى من الوجبات الغذائية الكافية في نفس الوقت الذي يوجد حوالي 30 مليون شخص آخر ضمن المرحلة الثالثة وما فوق وبما يعني أنهم لا يستهلكون ما يكفي من الطعام ولديهم مستويات عالية من سوء التغذية"وقالت المنظمة إن "أكثر من 7.3 مليون آخرين هم ضمن المرحلة الرابعة والتي تمثل حالة الطوارئ حيث يواجهون نقصا حادا في الغذاء وسوء التغذية الحاد ومستويات التعرض للمرض مرتفعة بشكل مفرط في حين يتزايد بسرعة خطر الموت المرتبط بالجوع".

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