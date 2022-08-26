"مالديف عُمان".. سحر الشواطئ البكر المتداخلة في المياه الفيروزية لكيلومترات

2022/08/26 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "جمال طبيعي مذهل بوجود المياه الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء"، هذا ما قاله الثنائي المصوّر، جانا ولي هوبسون، أثناء حديثهما مع موقع CNN بالعربية، عن معلم سياحي خلاب سيذكرك بالمالديف حتمًا..أين يقع تحديدًا في سلطنة عُمان؟

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