خطيب اعتصام الصدريين بالعراق: ثورة عاشوراء لن تتوقف حتى النصر على الفاسدين

2022/08/26 | 16:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خطيب الجمعة في اعتصام أنصار التيار الصدري في العراق، مهند الموسوي، إن -ما سماها- "ثورة عاشوراء" لن تتوقف حتى النصر على الفاسدين جميعا، وفق تعبيره، ولن تقبل بأي حوار معهم.

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