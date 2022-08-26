2022/08/26 | 17:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lwtr2zIVcrg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المبعوثة الأممية تقود وساطة جديدة بين السيد الصدر والأطراف السياسية وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المبعوثة الأممية تقود وساطة جديدة بين السيد الصدر والأطراف السياسية وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).