سحب قرعة دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي

2022/08/26 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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سُحبت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي في مدينة اسطنبول التركية.

وفيما يلي نتائج القرعة :

المجموعة الأولى: اسطنبول باشاكشهير - فيورنتينا - هارتس - آر اف إس

المجموعة الثانية: وست هام يونايتد - اف سي اس بي - أندرلخت - سيلكيبيرغ

المجموعة الثالثة: فياريال - هابويل - أوستريا فيينا - ليخ بوزنان

المجموعة الرابعة: بارتيزان بلغراد - كولن - نيس - سلوفاكو

المجموعة الخامسة: ألكمار - أبولون ليماسول - فادوز - دينيبرو

المجموعة السادسة: جينت - مولده - شامروك روفرز - دجورغاردن

المجموعة السابعة: سلافيا براغ - كلوج - سيفاسبور - بالكاني

المجموعة الثامنة: بازل - سلوفان براتيسلافا - زالغيريس - بيونيك

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