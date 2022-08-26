القبض على أحد أفراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية والتجارية في ميسان

2022/08/26 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن تمكن قسم مكافحة الاجرام من القبض على أحد افراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية والتجارية العاملة في محافظة ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، بعد تعرض احدى الشركات الى تهديد وابتزاز من قبل عصابة مكونة من اربعة افراد، شرعت قوة من مكافحة اجرام ميسان بمتابعة حيثيات الحادث، وبعد جهود كبيرة وعمل متواصل توصلت الى احد افراد العصابة".واضافت انه "اثر كمين محكم تمت الاطاحة به في احدى اقضية المحافظة لتتم مواجهته بالادلة والبراهين ويعترف بقيامه هو ومجموعته المكونة من اربعة افراد بالتهديد والابتزاز للشركات الاهلية والنفطية في ميسان لغرض كسب الاموال".واشارت المديرية الى انه "تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق احكام المادة 366 من قانون العقوبات العراقي".

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