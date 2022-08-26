الإطار التنسيقي يتحدث عن عودة جلسات البرلمان قريباً: طلب من 180 نائباً- عاجل

2022/08/26 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الجمعة، أن حراك عقد جلسة مجلس النواب مستمر ولا تراجع عن هذه الخطوة.

وقال الصالحي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحراك السياسي من قبل كتل وأحزاب مختلفة مستمر من اجل عقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تراجع عن هذه الخطوة، فهناك دعم سياسي كبير لهذه الخطوة".

وبين أن "الأيام المقبلة سوف تشهد عودة مجلس النواب لعقد جلساته، فهناك تقديم طلب رسمي لعودة الجلسات قدم الى هيئة رئاسة البرلمان".

وأكد أن "الهيئة ستكون ملزمة بتطبيق هذا الطلب خصوصاً هو مقدم من أكثر من (180) نائباً".

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