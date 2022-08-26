الغاز في أوروبا يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى منذ اذار الماضي

2022/08/26 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت بيانات التداولات أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، صعدت اليوم الجمعة، فوق مستوى 3360 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وسجلت بذلك أعلى مستوى منذ اذار 2022.

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