2022/08/26 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على أحد افراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية والتجارية العاملة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، بعد تعرض احدى الشركات الى تهديد وابتزاز من قبل عصابة مكونة من اربعة افراد، شرعت قوة من مكافحة اجرام ميسان بمتابعة حيثيات الحادث، وبعد جهود كبيرة وعمل متواصل توصلت الى احد افراد العصابة واثر كمين محكم تمت الاطاحة به في احدى اقضية المحافظة لتتم مواجهته بالادلة والبراهين ويعترف بقيامه هو ومجموعته المكونة من اربعة افراد بالتهديد والابتزاز للشركات الاهلية والنفطية في ميسان لغرض كسب الأموال”.

وأشارت إلى “تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق احكام المادة 366 من قانون العقوبات العراقي”.

التالي

منذ 5 ساعات

ضبط 7 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر

منذ 7 ساعات

انفجار عبوة ناسفة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد

منذ 19 ساعة

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سوق الشورجة ببغداد

منذ 24 ساعة

القبض على عدد من المخالفين لقانون الإقامة في نينوى

منذ يوم واحد

اندلاع حريق داخل جامعة الكوفة بالنجف الاشرف

منذ يوم واحد

اخماد حادث حريق داخل مخزن في مستشفى الهندية بكربلاء

منذ يوم واحد

الـنزاهـة تضبط موظفـين في بلدية الـديوانية لصرفهم مبالغ معاملة بصورة مخالفة للقانون

منذ يوم واحد

اخماد حريق اندلع في مستشفى الأندلس الأهلي بمنطقة السعدون وسط بغداد

منذ يوم واحد

تحقيق الكرخ تتخذ الاجراءات القانونية بخصوص تسجيل ‏صوتي عن جرائم فساد في صلاح الدين

منذ يومين

مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من “داعش” بكمين في نينوى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهم هدد الشركات النفطية والتجارية في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهم هدد الشركات النفطية والتجارية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).