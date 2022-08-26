مؤسس هواوي يدق ناقوس الخطر في الصين محذرا من العقد المقبل

2022/08/26 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مؤسس شركة هواوي الصينية "تحذيرا صارخا بشأن مستقبل شركة التكنولوجيا، وأثار القلق لدى الشركات الصغيرة والناشئة، وسط المشكلات الاقتصادية في الصين والركود العالمي"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، الخميس.

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