اندلاع حريق في عبارة فلبينية تقل 82 شخصا

2022/08/26 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اشتعلت النيران في عبارة فلبينية كانت تقل 82 راكبا وطاقما أثناء اقترابها من ميناء جنوب مانيلا يوم الجمعة وتم إنقاذ ما لا يقل عن 73 ممن كانوا على متنها، وفقا لمسؤولي خفر السواحل.

وقال خفر السواحل إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة بعد حلول الظلام لركاب وطاقم عبارة آشيا فلبينز، وهي سفينة شحن وركاب مشتركة بين الجزر قادمة من جزيرة ميندورو القريبة.

ونقلت امرأة تبلغ من العمر 44 عاما كانت من بين الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى لإصابتها بجروح غير محددة.

وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من العبارة التي كانت بالقرب من سفن أخرى قبالة ميناء باتانغاس.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

وقال خفر السواحل إن العبارة يمكن أن تحمل ما يصل إلى 400 راكب، وكانت هناك حالات في الماضي لعبارات تحمل ركابا غير مسجلين في تحد للوائح.

تشيع حوادث البحر في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل جيد والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصة في المقاطعات النائية.

في ديسمبر1987، غرقت العبارة دونا باز بعد اصطدامها بناقلة وقود، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص في أسوأ كارثة بحرية شهدها العالم في زمن السلم.

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