سياسي يتحدث عن

2022/08/26 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتهم السياسي المستقل جمال إبراهيم، الجمعة، قوى سياسية بالترويج لدعوات "مشبوهة" على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "اثارة الفوضى وضرب الوحدة الشيعية".وقال ابراهيم في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "العراق يمر بأزمة سياسية هي الاخطر بعد 2003 لكنها لاتزال ضمن نطاق السيطرة ولم تخرج الى مرحلة الفوضى لكن في الساعات 24 الماضية برزت دعوات مشبوهة وبشكل منظم وفق سياق يدلل بانها جيوش الكترونية تدعو الى اقتحام قصور الجادرية اي مباني رئاسة الجمهورية ومنزل زعيم تيار الحكمة واغلب قادة القوى السياسية الشيعية".واضاف ابراهيم، ان " رغم انتقادنا لاداء القوى الشيعية وباقي القوى السياسية الاخرى سواء اكانت كردية او سنية لكن هذه الدعوات تمثل سياق فوضوي ومشبوه لانه سيقود حتما الى تصادم مع جماهير الاطار وبقية القوى الشيعية وبالتالي ستؤدي الى احراق البيت الشيعي ".واشار الى انه "ضرورة الحيطة مما يجري في مواقع التواصل والدعوات التي تحاول التصعيد باي شكل من الاشكال بهدف خلق اضطرابات".

وأكد ان "اي تصادم لن يخدم امن العراق وستكون تداعياته خطيرة جدا مبينا ضرورة معرفة من يقف وراء دعوات مهاجمة الجادرية او اغلاق حقول النفط لانها مواقف لاتؤدي الى التهدئة وايجاد الحلول بل الى خلق ازمات يدفع ثمنها 13 مليون عراقي تحت خط الفقر".

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