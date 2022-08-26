انقاذ فتاة من موت محقق في ديالى

2022/08/26 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو جمعية حقوق الانسان باسم خليل، اليوم الجمعة، عن انقاذ فتاة من موت محقق بديالى بعد محاولتها الانتحار.

وقال خليل لـ (بغداد اليوم)، إن "فتاة عمرها 16 سنة حاولت الانتحار في منزله قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) لكن تم انقاذها في اللحظات الاخيرة من قبل فريق طبي"، مؤكدا بأن "الاسباب تعود لضغوط بسبب قلقها من الفشل في الامتحانات وفق رواية ذويها".

واضاف، أن "محاولة الانتحار بسبب القلق من ضغوط الامتحانات ونتائجها هي الـ 4 على مستوى ديالى خلال 2022 اثنين منهما انتهت بالوفاة"، لافتا الى "ضرورة انتباه الاسر الى عدم الضغط النفسي على ابنائهم بسبب الامتحانات او النتائج لانه قد يقودهم الى التفكير في الانتحار".

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