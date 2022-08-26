عدسة (واع) توثق الحياة المائية في أهوار الجبايش وترصد انحسار مناسيبها

2022/08/26 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع – تصوير: حسين الونانوثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، الوضع المائي في أهوار الجبايش شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ورغم انحسار مناسيبها، استمرت الحياة بتواجد حيوان الجاموس وطيور الخضيري والأزركي ودجاج الماء والنورس والرخوي وأسماك الخشني والسمتي والشلك، وسط دعوات بضرورة زيادة تدفقات المياه لضمان عدم نزوح الأهالي هناك والحفاظ على الحياة المائية.

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