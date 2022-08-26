حكومة الاقليم ترد على قرار سومو: سنواصل عمليات إنتاج وبيع النفط الخام

2022/08/26 | 18:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الجمعة 08/26/2022، على رسالة شركة تسويق...

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