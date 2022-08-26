هجوم سيبراني يوقف عمل مواقع قنوات فضائية تابعة للاطار التنسيقي

2022/08/26 | 18:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استهدف هجوم سيبراني، الجمعة 08/26/2022، عدداً من مواقع القنوات الفضائية التابعة لأحزاب الإطار التنسيقي....

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