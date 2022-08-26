2022/08/26 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B0Pbb1SFl70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكنة الصدر الاعلامية .. تقودها 3 حسابات الكترونية | نشرة اخبار السادسة 2022/8/26) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماكنة الصدر الاعلامية .. تقودها 3 حسابات الكترونية | نشرة اخبار السادسة 2022/8/26) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).