الشابندر: سياسة “ليّ الأذرع” لن تُحقق الانتصار لأيٍ من الفرقاء السياسيين

2022/08/26 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الجمعة، ان سياسة ليّ الأذرع لن تُحقق الانتصار لأيٍ من الفرقاء ، مشيرا الى ان الحوار تحت سقف الدستور هو المدخل الطبيعي للاستقرار.وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر وتابعتها ايرث نيوز: “كما أن السيد الصدر لم يجد نفسه مضطرًا لدفع ثمن خسارة أطراف الاطار في الانتخابات […]

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