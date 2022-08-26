2022/08/26 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استيقظت طفلة تُدعى كاميلا روكسانا مارتينيز ميندوزا وتبلغ من العمر 3 سنوات خلال جنازتها وذلك قبل إعلان وفاتها رسمياً، إذ تبيّن أن الأطباء أعلنوا وفاتها في المرة الأولى من طريق الخطأ.في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفلة تستيقظ في جنازتها… ثم تموت! المركز الخبري الوطني.

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