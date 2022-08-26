2022/08/26 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ولكن فقط إذا كانت ساخنة للغاية.ويعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن السوائل الساخنة تلحق الضرر بأنسجة المريء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى يزيد شرب القهوة من احتمال الإصابة بسرطان المريء! المركز الخبري الوطني.

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