ملحقون عسكريون وتطوير أسلحة.. مصدر يكشف خطط إسرائيل مع دول عربية

2022/08/26 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن أحد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتصور أنه بعد مرور عامين على توقيع اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب سيبلغ حجم التعاون الأمني إلى هذه المرحلة.

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