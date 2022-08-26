شاهد.. لاتفيا تُسقط نصبًا من العصر السوفيتي يحتفي بالفوز على النازيين في الحرب العالمية الثانية

2022/08/26 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت لاتفيا نصبًا من العصر السوفيتي "لإغلاق صفحة أخرى من التاريخ المؤلم"، بحسب ما قال وزير خارجية لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش.

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