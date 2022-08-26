2022/08/26 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة طفلة وإصابة 12 آخرين بحادث سير قرب اللطيفية الخارجية تستنكر إستهداف رتل للسفارة الأسترالية على طريق مطار بغداد المحافظات – مراسلو (الزمان) استنكرت وزارة الخارجية ،الحادث الذي استهدف رتل دبلوماسي تابع للسفارة الاسترالية لدى بغداد على طريق المطار باتجاه منطقة القادسية .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تستنكر الحادث الذي طال مركبة […]

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