2022/08/26 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس صحو والعظمى 43 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت صحوا ولا تغير بدرجات الحرارة التي ستسجل العظمى في بغداد 43 ئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون صحواً بعد زوال الغبار في المنطقتين الوسطى […]

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