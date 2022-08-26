2022/08/26 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم أن بي آيه السابق يعتزم زيارة روسيا لإطلاق سراح لاعبة أمريكية مسجونة إستئناف الدوري الأوكراني لكرة القدم رغم الحرب { كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – أطلقت أوكرانيا الثلاثاء موسمها الجديد في كرة القدم برغم استمرار الغزو الروسي، في محاولة لإعطاء دفعة معنوية للدولة التي مزّقتها الحرب.وفي أول مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى، تعادل شاختار […]

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