بغداد.. شخص يرمي 'صاعق يدوي' على جاره والأمن يعتقله

2022/08/26 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم شخص، اليوم الجمعة، على رمي "صاعق يدوي" على جاره ضمن منطقة الحسينية، شمال شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على رمي صاعق يدوي على دار جيرانه ضمن منطقة الحسينية، ما أسفر عن إصابة صاحب الدار بجروح في يده اليمنى وبتر أصابعه".وأشار إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الشخص الذي قام برمي الصاعق وايداعه التوقيف".

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