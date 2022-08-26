2022/08/26 | 20:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الجمعة أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية...

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تحسم في 30 آب حل البرلمان وأنصار الصدر يصعّدون حتى نحو حقول النفط أولاً على المسلة.

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