مسؤول أمريكي: واشنطن تريد حكومة يشترك فيها الجميع وليس على هوى جهة واحدة

2022/08/26 | 20:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السفير الأمريكي الأسبق في العراق دوجلاس سليمان يعلن فشل مشاريع مقتدى وانهيار خططه...

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