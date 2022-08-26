لماذا يزداد غضب العراقيين خلال فصل الصيف؟

2022/08/26 | 20:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ما يكون فصل الصيف في العراق محملا بموجات من الغضب، الذي يتطور ليأخذ شكل احتجاجات وقطع للشوارع ومصادمات مع رجال الأمن وغلق لدوائر حكومية.كما تزداد الجرائم الجنائية وحالات العنف الأسري بهذا الفصل.

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