2022/08/26 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تعلن استكمال إجراءات نقل جثامين العراقيين الذي قضوا بحادث في تركيا المركز الخبري الوطني.

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