توب 5: كوشنر يكشف تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. ومودرنا تقاضي فايزر

2022/08/26 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كتابة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه، عن بعض التفاصيل التي سبقت زيارة ترامب إلى السعودية وأبرز في مذكراته "Breaking History" دور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي آنذاك، في "إنجاح" القيام بتلك الزيارة، إلى إعلان شركة "مودرنا"، الجمعة، أنها ترفع اليوم دعاوى انتهاك براءات الاختراع، ضد شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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