تقرير: الغفوة بعد تأجيل ضبط المنبه مضرة بالصحة

2022/08/26 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تقرير نشره موقع ”توب سانتي“ المتخصص في الأخبار الصحية أن الغفوة لدقائق، بعد تأجيل ضبط المنبه مضرة بالصحة، وأساسًا بالقلب، وبمعنويات الشخص المقبل على يوم جديد.واعتبر التقرير أن كثيرًا من الناس يسيئون استخدام وظيفة ”الغفوة“ في المنبه، أو تأجيل ضبط المنبه لبعض الوقت ما يمنحهم شيئًا من الراحة قبل الاستيقاظ من […]

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