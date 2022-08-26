2022/08/26 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة النقل ، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق اندلع ببناية تجارية وسط البصرة.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرقة من إطفاء الموانئ شاركت اليوم بإخماد حريق اندلع بمبنى مكون من خمسة طوابق في منطقة الموفقية وسط البصرة".وأكد مدير قسم السلامة والإطفاء لموانئ العراق ناجي عبدالله حسن، أن " مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي وجه بتلبية اي نداء بالسرعة القصوى لإنقاذ ارواح الناس وممتلكاتهم".وأضاف، أن " فرقة من إطفاء الموانئ وبطلب من الدفاع المدني هرعت لمكافحة حريق اندلع بمبنى مكون من خمسة طوابق مخازن ومواد إنشائية في منطقة الموفقية ، إذ تمت السيطرة على النيران بعد مرور ( 5 ) ساعات من المكافحة بخراطيم الماء ومواد إخماد الحرائق وقد تمت المهمة المكلف بها فريق إطفاء الموانئ على أكمل وجه".

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