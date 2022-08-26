2022/08/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة الشهادات وإداريو التعليم يهدّدون بالتصعيد خشية الإستغناء عن خدماتهم: مماطلة بإجراءات تحويل العقود بعد تأمين التخصيصات في قانون الأمن الغذائي بغداد – قصي منذر شكا حملة الشهادات واداريو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،من مماطلة وزارة المالية باجراءات تحويلهم الى عقود بعد تضمين تخصيصاتهم في قانون الامن الغذائي الذي اقره مجلس النواب ،فيما اكدوا […]

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