2022/08/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: لن أرضى بالمحاصصة أو أجالس أي سياسي دون إصلاح جذري مرجع يطرح خارطة حل للإنسداد ويدعو إلى إدامة الحوار بغداد – إبتهال العربي رفض رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ، الجلوس مع اي سياسي دون الاصلاح الجذري الحقيقي الذي يطالب به الشعب لاسترجاع حقوق المسلوبة.وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، عنه (ليعلم […]

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