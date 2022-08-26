2022/08/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يؤكّد عدم إستجابة النفط لآليات تشغيل الطائرات تحقيق إيرادات تتجاوز 10 مليارات دولار من مبيعات تموز بغداد – الزمان حقق العراق اكثر من عشرة مليارات دولار عن قيمة الصادرات النفطية المتحققة خلال شهر تموز الماضي.وقال بيان لوزارة النفط تلقته (الزمان) انه (بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو ،فإن كمية […]

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