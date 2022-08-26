القضاء الأميركي ينشر وثيقة منقحة تكشف سبب مداهمة الـ FBI لمنزل ترامب

2022/08/26 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر القضاء الأميركي، الجمعة، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

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