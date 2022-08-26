روسيا: نعمل على إعداد مشروع قانون ينظم دخول وإقامة الأجانب داخل البلاد

2022/08/26 | 21:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية تعمل على إعداد مشروع قانون ينظم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم داخل الأراضي الروسية.وقال ميدفيديف، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي بشأن سياسة الهجرة بحسب وكالة …

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