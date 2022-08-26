2022/08/26 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UV2oQ86Jts0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن الزركاني: الصدر قدم ست حقائب وزارة لنوري المالكي لأنهم لم يستطيعوا تحقيق الاصلاح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن الزركاني: الصدر قدم ست حقائب وزارة لنوري المالكي لأنهم لم يستطيعوا تحقيق الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).