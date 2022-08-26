الفساد يصل الى سرقة مخصصات ذوي البشرة السوداء في العراق ارسلتها الامم المتحدة

2022/08/26 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت مستشارة شبكة تحالف الأقليات العراقية والممثلة عن العرق الأسمر زينب كرملي، اليوم الجمعة، عن سرقة ما يقارب 9 مليارات دينار خصصتها الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان لأقلية العرق الأسمر في العراق.وقالت كرملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك وثيقة لدعم الأقلية السمراء في العراق من قبل بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان تم توقيعها في العام 2014 وتنتهي 2024".واضافت، انه "تم صرف 9 مليارات لغاية الآن ولكن هذه الأموال لم تذهب الى التبويبات التي حددتها الامم المتحدة بل انه ذهبت الى جيوب الفاسدين"، مشيرة الى ان "بعض الأحزاب السياسية شريكة بهذا السرقة وتحويل الأموال لصالحها من خلال ارسال ممثلين الى الأمم المتحدة لا يمثلون الأقلية السمراء في الواقع".وافادت انه "في بعض الاجتماعات كان هنالك ممثلين للأقلية السمرة من ذوي البشرة البيضاء وهو ما يثير علامات الاستفهام حول موقف الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان من هذا الخرق الواضح"، لافتة الى ان "الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان مسؤولة وشريكة في هذا التخبط وضياع الأموال كونها لا توجه الدعوات ولا تلتقي بممثلي البشرة السمراء الحقيقيين".

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