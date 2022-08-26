شهداء وجرحى بهجومين لداعش في ديالى

2022/08/26 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الجمعة، بشن تنظيم داعش الارهابي هجومين منفصلين على نقاط تابعة للجيش العراقي ما اسفر عن 7 بين شهيد وجريح في حصيلة اولية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش الارهابي شن هجوما بالأسلحة المتوسطة على نقطة للجيش العراقي في ناحية كنعان قريه البيجات ما اسفر عن سقوط شهيد وجريح كحصيلة اولية".

واضاف ان "هجوما اخر للتنظيم الارهابي على نقطة للجيش العراقي بقضاء جلولاء اسفر عن سقوط 5 شهداء وجرحى".

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