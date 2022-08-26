إصابة جنديين بهجوم “داعشي” استهدف دورية للجيش شرقي بعقوبة

2022/08/26 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، عن إصابة جنديين بجروح جراء هجوم شنته عصابات “داعش” على دورية للجيش شرقي مدينة بعقوية مركز محافظة ديالى.وأخبر مصدر أمني، وكالة إيرث نيوز، أن “جنديين اصيبا بجروح بهجوم استهدف دورية للجيش في بزايز كنعان 30كم شرق بعقوبة شنته خلايا داعش”.

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