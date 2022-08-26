ايران تعتقل مواطنا المانيا التقط صوراً لمناطق محظورة في طهران

2022/08/26 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة 08/26/2022، عن اعتقال مواطن الماني في طهران.وقالت الخارجية...

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