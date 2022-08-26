2022/08/26 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة 08/26/2022، عن استعدادها لنقل جثامين ثلاثة من المواطنين العراقيين...

ظهرت المقالة الخارجية تستعد لنقل جثامين ثلاثة مواطنين عراقيين توفوا بحادث في تركيا أولاً على المسلة.

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