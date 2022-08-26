المغرب يسحب سفيره من تونس بسبب

2022/08/26 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى المغرب سفيره لدى الجمهورية التونسية، حسن طارق، على إثر استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي يشارك في قمة أفريقية يابانية.

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