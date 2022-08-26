2022/08/26 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت ممثل جميعة اللاجئين العائدين من أوروبا، بيشرو عبد الله، اليوم الجمعة، عن إنقاذ المهاجرين الذين علقوا في المياه اليونانية. وكان مهاجرون، أغلبهم من كوردستان إيران، علقوا، مساء الخميس (25 آب 2022)، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلبهم من اقليم كردستان..



انقاذ نحو 80 مهاجراً علقوا في مياه اليونان المركز الخبري الوطني.

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