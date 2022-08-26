2022/08/26 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أوقفت القوات الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم اليوم الجمعة،عشرات المرتبطين بداعش الإرهابي في مخيم الهول للاجئين، وفق ما كشف مسؤول كردي.ويقع المخيّم الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية على بعد أقل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بالعشرات من العقول المدبرة لداعش في مخيم الهول المركز الخبري الوطني.

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