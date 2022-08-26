"حزب الله" بعد 40 عامًا أكثر قوة لكن أكثر عزلة.. هل يوقف تصعيد خطابه ضد السعودية؟

2022/08/26 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت جماعة "حزب الله" اللبنانية بالذكرى الأربعين لتأسيسها، الاثنين الماضي، باحتفالات واسعة النطاق في جنوب بيروت ظهرت فيها صور ثلاثية الأبعاد لعناصر الحزب الذين قُتلوا في معارك مختلفة، وفيديوهات تُظهر المواجهة التاريخية للجماعة مع إسرائيل

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