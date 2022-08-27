رئيس فرنسا: زيارتي للجزائر لم تأت بسبب زيادة كمية الغاز

2022/08/27 | 00:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن زيارته للجزائر لم تأت بسبب مسألة الغاز.جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به ماكرون، خلال زيارته إلى مقبرة "بولوغين" بالجزائر العاصمة والتي كانت المقبرة الرئيسية للأوروبيين أثناء الاستعمار …

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